L'Inter fa del possesso palla una delle sue armi principali ed efficaci. La testimonianza arriva da un dato: come emerge dai dati Opta, quella di Inzaghi è infatti la squadra che ha realizzato più gol in questa Serie A (8) in seguito ad azioni che hanno visto almeno 10 passaggi. E poi c'è la difesa: oltre ad avere la miglior retroguardia dei maggiori cinque campionati europei con soli 10 gol subiti, l'Inter ha anche la miglior differenza reti tra le squadre di questi tornei: +41, frutto di 51 gol segnati e 10 incassati.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!