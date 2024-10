Un aspetto che alle società calcistiche sta molto a cuore è la presenza del pubblico allo stadio durante gli impegni casalinghi della propria squadra. E in tal senso Calcio e Finanza ha stilato una classifica momentanea sia sul numero di spettatori sia sulla percentuale di riempimento dell'impianto. Ad oggi, in Serie A, la media è alta: 31.587 spettatori per ogni gara, con un tasso di riempimento degli stadi pari al 93%. Numeri che non si registravano dalla stagione 1992/93 (in quell’occasione la media aveva toccato quota 32.636).

Attualmente il primato per la media spettatori spetta all’Inter, che dopo le prime gare casalinghe ha una media di 72.845 spettatori a gara, tallonata dal Milan (71.233 spettatori). Il podio si chiude con la Roma, che nella sue due gare casalinghe ha registrato oltre di 64 mila spettatori.

Chiaramente, la media spettatori dipende in parte (soprattutto per alcune società) anche dalla capienza degli stadi a disposizione, per questo è importante valutare anche il tasso di riempimento. Da questo punto di vista, attualmente in vetta c’è la Juventus, con una percentuale pari a oltre il 98%. Completano il podio l’Atalanta con una media del 97,87% e il Como, a quota 97,35%. Seguono ancora l’Inter con il 96,20% e il Genoa con il 96,10%.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!