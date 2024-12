Altre dichiarazioni di Marco Materazzi, protagonista di un'intervista sui pedali per Sky Sport in compagnia di Massimiliano Nebuloni. Si parla in primo luogo del nuovo ruolo di Zlatan Ibrahimovic: "Se mi fa effetto vederlo in quel ruolo? al Milan? Ibra sta cercando di costruire qualcosa di importante al Milan, spero ci rimanga a lungo. Poi i risultati diranno se ha fatto bene o meno. Però è un mio ex collega, non un amico..."

Ti saresti aspettato un maggior coinvolgimento da parte del club?

"Ho sempre rispettato ogni scelta dei presidenti e dei dirigenti, l'attaccamento che ho per l'Inter non cambia se lavori o meno per il club. Sono un tifoso dell'Inter prima di tutto, mi basta questo. Non ho rimpianti, magari avrei lavorato in panchina iniziando coi piccoli come ha fatto Cristian Chivu. Noi che abbiamo fatto la storia dell'Inter abbiamo potuto trasmettere qualcosa ai ragazzi che sognano la maglia dell'Inter a San Siro".

Non vi siete mai incrociati con Zidane in questi anni?

"No, mai. Poteva capitare per l'addio di Lippi ma ero in Cina. Ma non ho nessun tipo di problema. Stringergli la mano? Perché no... E lo porterei tranquillamente a portare un giro in bici, però io prenderei quella elettrica e lui quella muscolare. Il tempo appiana tutto? Anche il giorno dopo per me non sarebbe stato un problema, anzi sarebbe stato meglio per tutti".

Qual è il compagno che ti ha sorpreso di più in panchina?

"Dico Gattuso, mi sorprende sempre perché ha la stessa fame di quando giocava".

Chi invece ti aspettavi potesse diventare allenatore e non lo è diventato? Si può dire Cambiasso?

"Non ha voluto diventarlo per scelta. A lui piace parlare di calcio in maniera costruttiva e mai polemica e fare una bella vita. Gioca a padel e si gode i figli".

Quanto manca il grande calcio a Perugia?

"Il Perugia non può stare in Serie C, non vederlo in Serie A mi fa stare male. Però quando c'era Gaucci ci si lamentava sempre, ora invece è un rimpianto perché è stato lui a creare la squadra riportandola in Serie A".

