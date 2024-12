"L'Inter gioca in modo coeso, il che rende questa squadra unica ed entusiasmante". Parlando a Flashscore News, Obafemi Martins, ex attaccante dei nerazzurri, si è unito al coro degli osservatori che restano estasiati nell'ammirare la coralità espressa dai giocatori di Simone Inzaghi da ormai tre stagioni e mezzo a questa parte. Un gioco bello ed efficace che ha portato sei trofei in bacheca e potrebbe portarne altri in futuro, anche se nulla è scontato: "Scudetto? Dipende dalla determinazione dei giocatori, spero che possano ripetersi, anche se non sarà facile con avversari forti come Atalanta e Napoli - le sue parole -. Hanno una squadra solida che si sta comportando molto bene in questo momento; se mantengono questo stato di forma, tutto è possibile".

Quanto alle chance dei campioni d'Italia di vincere la Champions League, Martins preferisce non sbilanciarsi più di tanto: "Lo 0-0 col City e la vittoria sull'Arsenal sono state impressionanti, ma prima di poter esprimere giudizi concreti è necessario raggiungere le semifinali - ha spiegato il nigeriano -. Credo nelle potenzialità dell'Inter, so di cosa è capace nelle giornate migliori ma è meglio evitare di mettere eccessiva pressione alla squadra".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!