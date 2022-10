Se l'aspettava un'Inter così in Europa? "Sapete che la Champions è un torneo, conta molto la partita singola. Ci ha colto di sorpresa la doppia prestazione contro il Barcellona, non potevamo immaginare di fare 4 punti con una squadra così blasonata".

L'Inter non ha avuto Lukaku fin qui.

"Come sapete, il calcio è uno sport di squadra e non bisogna mai contare su un singolo giocatore".

Il segreto dell'Inter dopo un avvio difficile.

"In realtà è come se fossimo partiti con un handicap invisibile, che non riuscivamo a capire, poi con la maturità della squadra e la professionalità del tecnico siamo riusciti a ritrovare compattezza e motivazione. E' tornata la squadra che ha divertito e conquistato tanti punti nella passata stagione".

La società ha provato fastidio per le voci sull'allenatore nel periodo di crisi?

"Noi siamo abituati a ricevere critiche, fa parte del gioco. Dal presidente ai dirigenti, non abbiamo mai immaginato per un solo secondo a un'alternativa. Non ho mai cambiato allenatore in corsa in 27 anni da dirigente, non c'erano per nulla i presupposti. Sono prove di maturità della classe dirigenziale".

Inter in vendita, cose ci può dire?

"Sono cose che passano sopra la mia testa, la proprietà ha fatto il proprio dovere, siamo una società che ha onorato gli obblighi contrattuali fino in fondo".