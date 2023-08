A pochi minuti dal via di Inter-Monza, ma anche a pochi giorni dalla chiusura del mercato, Beppe Marotta, ad sport del club nerazzurro, arriva ai microfoni di Sky Sport per presentare il match e chiarire quelle che sono le intenzioni del club per dare a Simone Inzaghi gli ultimi ritocchi per la propria rosa. Marotta che si presenta in compagnia di Adriano Galliani, suo omologo al Monza:

Un ricordo di Carlo Mazzone.

"Piacevole, ha segnato da allenatore tutti gli anni '80 e '90. Un calcio bucolico, romantico. Ero testimone della sua corsa al Rigamonti perché ero ds dell'Atalanta, uno dei momenti più importanti che si ricorda di lui".

Cosa ruberebbe a Galliani?

"La saggezza, la competenza, l'esperienza. Questi sono i suoi capisaldi".

Avete ottimi rapporti col Bayern Monaco, con Pavard avete fatto un'offerta molto importante. Siete pronti ad aumentarla leggermente, forti della volontà del giocatore?

"La volontà del giocatore è importante, in questo caso ha espresso il suo desiderio di venire all'Inter ed è molto. Il Bayern però è molto ricco e difficilmente si priva dei suoi giocatori di spessore, quindi dovrebbe trovarne un altro per dare Pavard a noi. Si innescano meccanismi economici ma anche di rosa, queste sono le difficoltà che si creano. Comunque la trattativa è ancora aperta".

Come ci difendiamo dagli arabi?

"Dico che è un fenomeno che anche per noi dirigenti di calcio è sorto improvvisamente. Di fatto non sappiamo le conseguenze. Il fatto che abbiano portato via tanti giocatori di talento è valso settecento milioni nelle casse dei club europei, ma ci siamo impoveriti sul piano sportivo. E poi, con una Serie A che deve vendere i diritti televisivi l'ingresso degli arabi può creare condizionamenti negativi".

