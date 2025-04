Lo storico traguardo della prima qualificazione alla Women's Champions League dell'Inter Femminile, ottenuto quest'oggi con la vittoria contro la Roma, viene celebrato anche dal presidente del club nerazzurro Beppe Marotta tramite un videomessaggio pubblicato sui profili sociali della società: "Ragazze, siamo molto orgogliosi di voi per la prima storica qualificazione in Champions. A nome della società ci tengo a fare i complimenti a voi, al mister e a tutto lo staff per questo importantissimo traguardo. Sempre forza Inter".

