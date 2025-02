"Andare avanti con Gravina era la cosa più logica perché la continuità è un elemento che serve per migliorare le cose. Credo che l'atmosfera che si è respirata oggi e quella respirata nell'ultimo periodo sia positiva. L'auspicio è quello di un futuro bello e solare per il nostro mondo calcistico", ha detto il presidente dell'Inter Beppe Marotta, rieletto oggi anche consigliere FIGC, ai microfoni di Rai e Sky.

Si è parlato molto anche di infrastrutture, argomento che riguarda anche l'Inter. Cosa si aspetta? C'è la possibilità di fare un passo avanti?

"Oggi il problema credo sia molto grosso e rappresenta il più importante nei confronti di altre Federazioni e Paesi. La politica ci sta dando una mano e anche sotto questo punto di vista auspico che si possa arrivare ad un percorso più fluido rispetto al presente e al passato perché in questo momento siamo fanalino di coda per quanto riguarda strutture e infrastrutture. Mi riferisco non soltanto agli stadi ma anche e soprattutto alle strutture nelle quali i nostri giovani e i nostri ragazzi giocano".

