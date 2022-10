Beppe Marotta, a.d. nerazzurro, parla ai microfoni di Prime Video nell'immediato pre-gara di Inter-Viktoria Plzen. Ecco le considerazioni del dirigente.

Una qualificazione agli ottavi porterebbe anche più certezze per i rinnovi come quello di Skriniar?

"Una cosa è puntare a qualificarci, che porta benefici a tutto l'ambiente e non solo economici. Un'altra è sedersi a negoziare con Skriniar che merita ampiamente il rinnovo. Lui è un ottimo professionista e un ottimo calciatore che potrebbe rappresentare anche il futuro del club".