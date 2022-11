"Mou è il più bravo di tutti a livello di comunicazione. Ti entra dentro, sa quello che vuole e come tirartelo fuori". Parola di Amantino Mancini, ex esterno di Roma, Inter e Milan, allenato proprio da Mourinho in nerazzurro nella stagione 2008-2009. "Mi ricordo una partita contro il Panathinaikos in Grecia, in Champions - racconta il brasiliano a Il Messaggero -. Alla fine del primo tempo vincevamo 1-0 con un mio gol. Lui mi si avvicina e mi fa: "Sì, va bene il gol, ma non stai facendo niente, stai dormendo, ti devi dare una svegliata". Io lì per lì ci sono rimasto male. Avevo segnato, avevo creato almeno un altro paio di occasioni, non mi prendevano mai. Me lo sono guardato e lui serissimo. Ho capito che non scherzava. Però mi ha dato una carica che avrei spaccato il mondo. Sono rientrato e ho fatto una ripresa favolosa. Lui è così".