Videogioco preferito? "Fifa, Call of Duty, Nba2k e Madden".

Il rapporto che hai con Lautaro in una parola. "Fenomenale / speciale".

A pochi giorni dal via al campionato, Romelu Lukaku si concede ad una chiacchierata social con i suoi tifosi. L'attaccante belga ha risposto alle domande dei suoi follower attraverso la Q&A di Instagram .

Quant anni ha tuo figlio?

"Ne fa 4 a dicembre".

Il rapporto con Brozovic?

"Scherziamo tutto il giorno, ma quando devi andare a fare la guerra lui c'è".

Chi ha creduto in te dal primo giorno?

"Mia mamma".

Giocatore preferito Nba?

"Kobe Bryant".

Rapper preferito?

"Nessun dubbio (e pubblica la copertina di 'All Eyez On Me' di 2Pac, ndr)".

Quanti gol hai fatto nella tua carriera?

"Tanti...".

Sei fidanzato?

"Noooo".