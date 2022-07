Stamattina, Romelu Lukaku si è presentato con un sorriso grande così al Suning Training Centre di Appiano Gentile, di nuovo la sua casa a meno di un anno dall'addio burrascoso all'Inter. Il centravanti belga, protagonista di un clamoroso ritorno, ha voluto sottolineare l'importanza dell'evento anche su Instagram postando un semplice ma efficace "Let's go, andiamo", corredato da un pallino nero e uno blu. In allegato anche le foto che lo ritraggono al lavoro in palestra.