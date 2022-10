Ai tempi fermaste Messi, ma riuscirà la difesa disastrata di questa Inter a fermare quell’ira di Dio di Lewandowski? "All’epoca Messi volava, era nel suo momento migliore. È chiaro che Lewa abbia caratteristiche tecniche e fisiche diverse, ma è altrettanto difficile da marcare: in questi casi si lavora di reparto, non c’è un solo giocatore che salva, ma è l’attenzione collettiva che fa la differenza. Per come l’ho visto io, il trio dietro dell’Inter può fermare anche i rivali più difficili".

Dodici anni fa, il "miracolo" sportivo dell'eliminazione del Barcellona in semifinale Champions per mano dell'Inter. Era l'anno del Triplete . Uno dei protagonisti, Lucio , parla anche di questi ricordi alla Gazzetta dello Sport .

Ma Skriniar per lei ha la testa ancora a Parigi ancora?

"L’averlo messo in vendita non lo ha reso tranquillo, ma i giocatori di grandi club devono avere la capacità di gestire anche momenti così. La maglia dell’Inter vale quella delle grandi squadre d’Europa, compreso il Psg".

Ma si è spiegato cosa sia successo ai nerazzurri in questo inizio a singhiozzo?

"Le partenze sono i momenti più difficili e le aspettative sull’Inter sono sempre alte. Forse la delusione della mancata vittoria dello scudetto si è sentita nella testa di tutti. Io in questo momento starei ancora più vicino a Inzaghi perché è davvero un ottimo allenatore e ha costruito un gruppo vero attorno a lui".

Basta come scusante un mese di assenza di Lukaku?

"Intanto, non mi ha sorpreso il ritorno per il sentimento che lo legava all’Inter. È stato determinante nel passato, ma ogni stagione è differente dall’altra e si possono trovare sempre nuove difficoltà".