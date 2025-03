Lucio è un doppio ex della sfida Inter-Bayern nei quarti di Champions League. E l'ex difensore nerazzurro non ha dubbi: la squadra di Inzaghi può fare il Triplete. Ecco le sue considerazioni alla Gazzetta dello Sport.

La classifica di A dice che l’Inter è prima e poi è l’unica italiana ai quarti di Champions ed è in semifinale di Coppa Italia. Si è tornato a parlare di Triplete…

"Immagino che, essendo ancora in corsa in tutte e tre queste competizioni, sia difficile pensare ad altro nonostante sia un ambiente che preferisce mantenere i piedi per terra. La possibilità però c’è, e allora perché non pensarci?".

Però c’è il “suo” Bayern sul cammino di Champions della “sua” Inter.

"Penso che sarà il confronto più importante e complicato dell’intera stagione ma non solo per i nerazzurri. Il Bayern lotta per due trofei, non tre, e uno di questi è appunto la Champions, la cui finale si giocherà proprio a Monaco... Da questa partita passeranno le possibilità di poter puntare ancora a vincere tutto quello che possono".

Dove si deciderà quella sfida?

"Penso che in Champions soprattutto le difese saranno fondamentali. Ce la ricordiamo com’era la difesa del 2010... fortissima. Quindi sì, secondo me partite di questo livello si vincono o si perdono lì dietro. Poi ovviamente bisogna fare gol e farne sempre uno in più del tuo avversario ma, ripeto, sono convinto che quel quarto di finale si deciderà in difesa anche perché si affronteranno due dei migliori reparti d’Europa".

Quindi è così che si può battere il Bayern.

"In attacco fanno paura, ma Inzaghi può fermarli perché ha giocatori che sono dei top".