Stefan De Vrij è il primo difensore per duelli difensivi vinti nei top 5 campionati europei con una percentuale pari al 93,1%. La statistica, riportata da Sky Sport, certifica il grandissimo inizio di stagione del centrale olandese che ha sfruttato i problemi fisici di Acerbi per tornare protagonista in maglia nerazzurra.

Ma non solo perché De Vrij è anche primo tra i difensori per precisione passaggi in avanti, precisione passaggi corti e precisione passaggi progressivi. In attesa di recuperare Acerbi, Inzaghi può certamente contare sull'ottimo stato di forma dell'ex Lazio.