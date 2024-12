Nell'ampio tour di interviste concesse ieri da Lautaro Martinez al Gran Galà del Calcio c'è anche quella 'in casa' con Inter TV: "Sono molto contento e orgoglioso perché, come sappiamo tutti, la scorsa stagione abbiamo fatto un ottimo lavoro, quindi questa premiazione per tutti noi è bellissima e importantissima e ci rende orgogliosi", dice il capitano a margine della serata.

"Un ringraziamento alla squadra anche perché questo è merito di tutti, allo staff e a tutti i nostri tifosi che ci accompagnano sempre - aggiunge l'argentino -. Affrontiamo questa stagione con la stessa convinzione di sempre, con la voglia di rivincere che è ancora più difficile e continuare a crescere perché, alla fine, tutti i giorni questo sport ti dice che devi dare di più. Quindi sono contento, dobbiamo continuare su questa strada, anche tutti quelli che sono arrivati hanno capito subito quello che vuol dire indossare questa maglia, e per noi è importante".

