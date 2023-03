Grande entusiasmo ieri al Forum Marco Biagi di Modena, dove in un evento organizzato dal club 'Modena Interista' era ospite l'ex centrocampista dell'Inter Esteban Cambiasso, accompagnato da Evaristo Beccalossi. Davanti ad oltre centocinquanta persone che non hanno voluto perdersi un appuntamento che aveva anche finalità benefiche, il Cuchu, riporta l'edizione online de Il Resto del Carlino, ha ripercorso gli anni in nerazzurro, ha ricordato Giacinto Facchetti e poi si è detto pronto a una carriera da mister. L'argentino ha avuto anche in dono una maglia della squadra di casa.