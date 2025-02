La KNVB, la Federcalcio dei Paesi Bassi, ha concesso al Feyenoord l'opportunità di posticipare ad un'altra data la partita casalinga contro il Groningen, inizialmente programmata per il prossimo 8 marzo, esattamente a metà tra le due sfide contro l'Inter valide per gli ottavi di finale di Champions League. L'incontro coi biancoverdi si disputerà pertanto il 2 aprile con calcio d'inizio alle 20. Posticipo accordato anche all'AZ Alkmaar che giocherà contro l'RKC Waalwijk il 1° aprile e potrà quindi concentrarsi sul doppio confronto di Europa League col Tottenham Hotspur. In più, il match tra PSV Eindhoven ed Heerenveen sarà anticipato di un'ora: nuovo fischio d'inizio alle 20 di sabato 8 marzo.

Diverso comportamento la KNVB lo ha avuto nei confronti dell'Ajax, al quale non è stato concesso il rinvio della partita contro il PEC Zwolle del 9 marzo, e dovrà quindi sobbarcarsi il triplice impegno in una settimana dato che i Lancieri giocheranno in Europa League contro l'Eintracht Francoforte. La Federazione ha attribuito la responsabilità del mancato rinvio al comune di Zwolle che non dispone dei tempi utili per riorganizzare tutto il sistema di sicurezza: "Il rinvio non ci sarà a causa dei preparativi già effettuati e della pressione sulla disponibilità di forze di polizia", ​​ha detto un portavoce a NU.nl.

