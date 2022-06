Gli fa eco Ivan Ramiro Cordoba , l'altro ospite presente fisicamente al Forum: "Non avrei mai immaginato di vincere un Triplete. A distanza di anni, rimane viva questa immagine. Credo che per l’Italia sia motivo di grande orgoglio".

Ieri sera, Biella si è colorata di nerazzurro per l'evento "Campioni sotto le stelle”, evento promosso dall’assessorato allo Sport della Città a cui hanno partecipato alcuni protagonisti del l'Inter del Triplete. Compreso Javier Zanetti , oggi vice presidente del club di cui è leggenda: "Siamo partiti per cercare di essere protagonisti in tutte le competizioni - le parole di Pupi riferite da Newsbiella.it -. Non sono mancate le difficoltà, penso ad esempio alla gara con la Dinamo Kiev. Abbiamo realizzato qualcosa di straordinario, grazie ad una squadra di grandi uomini guidata da un condottiero come Mou”.

Poi è stato il momento dell'intervento in collegamento con Diego Milito, accolto da cori da stadio: "Il Triplete rimane per sempre, ogni anno che passa ci rendiamo contro di ciò che abbiamo fatto. Rimarrà per tutta la vita". Emozionato anche l’ex portiere Júlio César che, in video, sottolinea: "Momento più bello della mia carriera, pochi l’hanno raggiunto e lo porterò nel cuore. Il segreto? Ognuno ha dato il suo contributo, dal primo all’ultimo: il gruppo è stato la vera forza".

Non sono mancati, ovviamente, racconti su Mourinho, il condottiero di quella squadra, definito dallo Zanetti "uomo del futuro, che sa guardare avanti. In più occasioni, le sue previsioni si sono avverate. Una persona pienamente consapevole della sua forza e dotato di grande personalità", le parole del capitano. Che poi su Moratti ha aggiunto: "Persona importante, quasi un papà. Mi ha portato in Italia quando non ero nessuno. Inoltre, mi ha fatto capire i valori di questa società".