Nonostante un rapporto conclusosi in modo infelice, tutto l'ambiente nerazzurro è rimasto legato a Mauro Icardi che comunque è nella storia del club tra i principali marcatori di sempre. Ieri in Europa League contro il Tottenham l'attaccante argentino in forza al Galatasaray si è rotto il crociato, dicendo addio in anticipo alla stagione 2024/25. Ovviamente, anche l'Inter ha voluto dedicargli un pensiero attraverso i suoi canali social, un in bocca al lupo di pronta guarigione che sa molto di ascia ormai seppellita.

In bocca al lupo Mauro per una pronta guarigione! https://t.co/vWWxgaOm4H — Inter ⭐⭐ (@Inter) November 8, 2024

