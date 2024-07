Come da tradizione ormai consolidata, sarà l'Inter Campione d'Italia ad aprire le danze della Serie A 2024-2025. I nerazzurri giocheranno infatti uno dei due match di sabato 17 agosto, quando è in programma la prima giornata del nuovo campionato che sarà svelato domani.

Come da prassi delle ultime stagioni, infatti, la squadra campione d’Italia in carica scende in campo in uno dei due anticipi al sabato alle 18.30 che apre ufficialmente la stagione. Nelle ultime tre annate l’Inter è scesa in campo per l'opening game nel 2021/22, così come successo sia al Milan nel 2022/23 che al Napoli nel 2023/24.

