Spazio anche a un amarcord di mercato raccontato da Massimo Moratti durante 'Calciomercato l'Originale' su Sky Sport: "Riva era ambito dai grandi club, anche l'Inter avrebbe voluto prenderlo, ma Herrera lo vedeva come un 'tappo' per Facchetti - le parole dell'ex presidente nerazzurro -. Ci provò la Juve, parlandone in ufficio mio papà chiese quanto costasse. L'idea, allora, fu quella di acquistare il Cagliari e di avvisare l'informatore della Juve che era cambiata la proprietà e che Riva sarebbe rimasto in Sardegna".