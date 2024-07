Nel corso di una lunga intervista concessa ai microfoni di Sportitalia, l’agente FIFA Alireza Nikoomanesh ha parlato così dell’approdo all’Inter di Mehdi Taremi, di cui è connazionale: “Veniamo entrambi dallo stesso quartiere e ho una stretta familiarità con suo padre che ha un background nel calcio professionistico. La mia decisione di sostenere Mehdi nella sua carriera è stata guidata principalmente dalle sue eccezionali prestazioni sul campo. L’ho accompagnato da vicino attraverso le diverse sfide che ha incontrato nel suo percorso verso la Nazionale iraniana e successivamente nel trasferimento al Porto. Sebbene il suo ultimo trasferimento non abbia coinvolto Arvand Sport (la sua agenzia, n.d.r.) a causa di prospettive divergenti e dinamiche aziendali – cose che succedono nel calcio – sono sinceramente entusiasta dei suoi successi”.

Quali prospettive per il centravanti in Italia? Ecco il pensiero dell’ex agente: “Credo fortemente nel talento di Mehdi e prevedo per lui un futuro promettente in Italia. Il suo viaggio costituisce un esempio straordinario per gli aspiranti giovani giocatori, mostrando l’importanza dell’umiltà e dell’adattamento nel passaggio dall’essere una star nel proprio Paese alla lotta per il riconoscimento internazionale. Sono immensamente orgoglioso dei risultati ottenuti da Mehdi e sono fiero dell’approccio strategico di Arvand Sport. Questo successo non solo si riflette positivamente su di noi, ma contribuisce anche al progresso del calcio iraniano nel suo insieme. Prevedo una stagione straordinaria a venire, con una crescita personale significativa per lui ed esperienze grandiose”.

La concorrenza a Milano non mancherà, fattore però non rilevante per il successo di Taremi, secondo lui: “Anche se l’Inter vanta giocatori formidabili come Thuram, Lautaro e Arnautovic, sono fiducioso che la tenacia e le competenze di Mehdi gli permetteranno di assicurarsi un ruolo di primo piano all’interno della squadra e di offrire prestazioni eccezionali. Le sue precedenti esperienze al Porto, dove pure c’era una forte concorrenza tra gli attaccanti, gli hanno fornito la determinazione e l’acume strategico necessari per riuscire a dare un contributo di grande impatto. Sono felice di avere la filosofia che il calcio europeo aiuti i giocatori a migliorare, Taremi lo ha dimostrato e possiamo vederne i risultati”.