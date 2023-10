Ospite della puntata di 'Taconazo', andata in onda sui canali YouTube e Twitch di Cronache di Spogliatoio, l'avvocato Paco D'Onofrio, specializzato in diritto sportivo e docente accreditato presso la FIGC, ha fatto chiarezza rispetto al caso scommesse che nelle ultime ore sta scuotendo il calcio italiano: "La norma sulle scommesse è rigorosa nel diritto sportivo, anche troppo a mio avviso in alcuni casi -. In realtà è finalizzata a evitare che i calciatori possano arricchirsi scommettendo su eventi il cui esito è a loro noto. Si differenzia dall'illecito perché il calcioscommesse è quando un addetto ai lavori tenta di alterare il risultato di una partita: in questo caso la condanna è di almeno 4 anni. Se, invece, si limita solo a scommettere la sanzione minima è tre anni".

Possono essere coinvolte le squadre e i compagni di squadra dei giocatori sotto inchiesta?

"La stessa norma di cui sopra pone l'obbligo di denuncia per compagni e dirigenti che fossero semplicemente a conoscenza della cosa o che avessero tentato di impedire di giocare. Per l'omessa denuncia le persone fisiche rischiano almeno sei mesi di squalifica, le società ammende o nei casi più gravi punti di penalizzazione".

Su cosa può scommettere un calciatore?

"Su altri sport sempre. Una delle linee difensive, infatti, è dire che il giocatore scommette su altri sport o magari su giochi come bingo e roulette. Non si può scommettere sui campionati organizzati da FIGC, FIFA e UEFA".

Cosa succede coi patteggiamento?

"E' una possibilità: se sanno di aver violato la norma, possono tentare il patteggiamento perché, in fase iniziale, consente uno sconto di sanzione fino al 50%. Non è escluso ci siano delle attenuanti, il singolo atleta potrebbe raccontare episodi, di cui è stato testimone, avendo un ulteriore sconto perché consentirebbe alla Procura Federale di acquisire elementi di prova verso terzi. Si aprono strategie difensive variabili".