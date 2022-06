"Comunico oggi il mio addio al calcio giocato. Ho sempre saputo che prima o poi questo giorno sarebbe arrivato e, nonostante ciò, sono grato di essere riuscito a realizzare quello che è stato il mio sogno da sempre". Le parole solo di Aleksandar Kolarov, ex terzino tra le tante di Lazio, Roma e Inter che in una lettera all'ANSA annuncia il suo addio al calcio all'età di 36 anni.