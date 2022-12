Intervista ai microfoni di Transfermarkt per Christos Alexiou, difensore greco militante nella formazione Under 18 dell'Inter autore di un gol nel derby di categoria pareggiato col Milan. Alexiou che non nasconde il desiderio di completare la scalata fino alla prima squadra nerazzurra: "Certo che vorrei essere il quarto greco a vestire la maglia dell'Inter. Il mio sogno è giocare ad alto livello. E credo che all'Inter posso raggiungere il livello più alto del mondo. Arrivare a Milano è stato un passo importante e un cambiamento di cui sono felice e orgoglioso. I miei punti di forza stanno nell'aggressività in difesa, ma anche sui palloni alti e nella costruzione del gioco. Sono migliorato tecnicamente, ma posso ritenermi soddisfatto sulla crescita in generale. I miei modelli? Da bambino avevo come idolo Sergio Ramos, ora mi piace molto anche Virgil van Dijk. Sono entrambi difensori molto forti e mi piace molto il modo in cui giocano e difendono”.