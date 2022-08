"Non sono stupito che Romelu Lukaku sia tornato a Milano, anzi gli do il bentornato nella sua vera casa. Ma...". Comincia con queste parole la lunga intervista concessa da Jurgen Klinsmann a La Gazzetta dello Sport, che parte dal ritorno di Big Rom.

Ma cosa, Klinsmann?

"Ma bisogna anche aggiungere che niente è scontato... Un pizzico di rischio c’è: anche se è passato solo un anno, questa è un’altra Inter, che gioca in maniera diversa e ha fatto una grande stagione con altri attaccanti come Dzeko e Correa. Adesso per noi interisti sarà importante capire come Romelu si metterà a disposizione ripartendo da zero dentro un sistema diverso: segnando, ci deve riconquistare. Ma non ho dubbi che succederà: è tornato per essere di nuovo felice".

Sarà più Lukaku ad adattarsi al sistema Inzaghi o viceversa?

"Entrambi devono fare un passo. A me Simone piace tanto, cresce bene. Ovviamente, non è ancora un Lippi o un Trapattoni, ma può diventarlo. E su Romelu, che dire? Sappiamo che potenza abbia e avrà anche la motivazione di preparare al top il Mondiale".

Il fatto di non andarci, invece, penalizzerà gli italiani?

"Al contrario, il loro Mondiale sarà l’Inter: non solo con la possibilità di rivincere lo scudetto, ma anche con quella di andare avanti il più possibile in Champions. Questa squadra può riuscirci. L’ho già detto, ma Barella sta diventando sempre più un piccolo Matthäus. E quanto mi piace Bastoni quando porta su la palla con il sinistro: bravissimo!".