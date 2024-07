Da pochi minuti in Serie A ci sono ufficialmente i due fratelli Thuram. Khephren è stato infatti ufficializzato dalla Juventus e sin da subito Marcus ha trovato il modo simpatico per scherzare, intervenendo sotto al video pubblicato dalla società bianconera: "Sono qui solo per i commenti", ha scritto Tikus, corredando la frase con qualche risata e un pacchetto di pop corn per godersi anche eventuali commenti 'particolari' su confronti tra i due da parte dei sostenitori juventini. Tikus ha poi pubblicato una story su Instagram, scrivendo: "Ora sei figlio unico".