Alla vigilia del big match contro la Juventus, la Curva Nord nerazzurra si è radunata ad Appiano Gentile per caricare l'Inter. Cori e striscioni da parte dei tifosi per una sfida che si preannuncia decisiva per la stagione. "Un fiume di passione. La Curva Nord ed il popolo nerazzurro lanciano il loro grido d'incondizionato amore alla squadra in partenza per Torino. VINCI PER NOI", il messaggio pubblicato sui social con le immagini del blitz ad Appiano.