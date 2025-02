Al termine del match perso per 3-0 al Franchi, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi analizza così la sfida contro la Fiorentina in conferenza stampa: “Chiaramente è un prestazione negativa dove non abbiamo messo in campo quello che mettiamo di solito. Lunedì abbiamo l’occasione di rifarci nel nostro stadio dopo una sconfitta meritata. Non siamo stati noi, c’erano state delle avvisaglie nel primo tempo e nel secondo abbiamo fatto anche peggio”.

C’è un problema ripartenze con le squadre che vi aspettano basse?

“Nelle ultime sette trasferte avevamo preso un gol, oggi ne abbiamo presi tre. Forse in altre gare siamo riusciti a ovviare meglio, stasera non c’è nulla da salvare ma sono sicuro che la squadra reagirà come ha sempre fatto”.

Come mai questo approccio negativo?

“Non abbiamo trovato l’episodio, abbiamo preparato la partita come al solito in due giorni e mezzo, poi abbiamo preso il primo gol su un calcio piazzato e quello ha deciso la partita. Non è il momento di fare tabelle o di cercare colpevoli, è colpa di tutti e mia in primis, sono sicuro che la squadra saprà reagire nel migliore dei modi”.

Calhanoglu sta ancora faticando, quando tornerà al meglio?

“Sta lavorando come altri, lui è un giocatore per noi importantissimo, sta lavorando intensamente. Ci aiuterà sicuramente come molti altri che stanno rientrando”.