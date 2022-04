Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi si è concesso anche alle domande dei giornalisti in conferenza stampa dopo il 3-1 ottenuto sul campo dello Spezia: "Come sta Gosens? Sta andando molto bene, ho valutato per farlo giocare e poi ho deciso di far giocare Perisic, la partita poi è andata in quella direzione con i cambi, ma è un giocatore che sta bene e si allena. Lo penalizza un po’ lo stato di forma di Perisic, ma so che Robin in queste ultime partite ci sarà molto utile".

Come mai Lautaro in panchina?

“Ci sono delle valutazioni, ci sono delle partite ravvicinate. Credo che sia entrato bene in campo così come Sanchez e Correa. Sono contento di loro così come per Caicedo che sta facendo molto bene”.