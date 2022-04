Questa sconfitta ha ricordato quella contro la Lazio, è un difetto della sua squadra? “Stasera la posta in palio era maggiore, avevamo questo recupero che aspettavamo da tempo. Avevamo cinque assenze importanti, ma a parte questo la squadra ha fatto quello che doveva fare. È chiaro che ora le teste siano basse perché c’era tanto in palio, ma dobbiamo rialzare subito perché tra pochi giorni abbiamo un’altra partita difficile e sappiamo che tutto può succedere”.

Delusione cocente per l’Inter al Dall’Ara . Al termine del match perso contro il Bologna, è il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi a presentarsi in conferenza stampa: “È da tanti anni che siamo nel calcio, abbiamo avuto tante opportunità per riportarci in vantaggio, poi c’è stato il gol del 2-1 che ci ha penalizzati oltre modo. Dobbiamo rialzarci subito e guardare avanti”.

C’è qualcosa che la fa essere ottimista?

"Ottimista dopo una sconfitta del genere è difficile. Ci sono 12 punti in palio, so di avere una squadra di grandi uomini e professionisti e so che daranno il massimo. È difficile perché fino a oggi eravamo padroni del nostro destino e oggi non lo siamo più. Mancano quattro partite, abbiamo visto che è stato un campionato difficile, di partite non scontate. Tutto può succedere a patto che riusciamo a vincere le prossime quattro partite”.

Acquista QUI i prodotti originali Inter