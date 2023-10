"La partita di Salerno ha lasciato una bella vittoria. Per domani abbiamo recuperato Cuadrado che ha fatto il primo allenamento in gruppo e quindi è convocato, mentre per Arnautovic sappiamo che ci vorrà ancora un po' di tempo. Frattesi, insieme allo staff medico, abbiamo deciso di non rischiarlo per domani". Lo dice Simone Inzaghi, raggiunto anche da Sportmediaset alla vigilia di Inter-Benfica.

Il turnover è un'opportunità da sfruttare bene, come successo con Lautaro a Salerno.

"Assolutamente, è importante per noi allenatori perché giocando così tanto è difficile allenarsi. Per prevenire infortuni abbiamo bisogno delle rotazioni erché si gioca ogni 48/72 ore ed è tutto più complicato".

Qual è la difficoltà di affrontare una squadra già affrontata?

"Il Benfica è una grandissima squadra, in campionato hanno perso solo la prima e hanno già vinto la Supercoppa. Ha grande qualità, hanno gli stessi principi dello scorso perché l'allenatore è rimasto lo stesso anche se hanno cambiato qualche giocatore. Dovremo fare una grande gara. Di Maria a parte? Assolutamente, è un giocatore di grandissima qualità".

Cosa dovranno fare i ragazzi domani?

"Dovremo capire i momenti della gara, in Champions ci sono momenti in cui avremo di più il pallino del gioco noi e in altri momenti in cui avranno loro il possesso. Dovremo essere bravi in tutte e due le fasi".

Ti aspettavi così tanto dalla coppia Thuram-Lautaro?

"Sono soddisfatto di quello che sta facendo la squadra e di tutti i nostri attaccanti, l'unico neo è l'infortunio di Arnautovic perché è un giocatore importante che ora ci viene a mancare. Sono cose che capitano a tutti gli allenatori, dovremo essere bravi a lavoare anche in emergenza".

Hai ancora qualche dubbio?

"Un allenatore ha sempre dubbi, ogni giorno, a maggior ragione quando si avvicinano artite così importanti e quando c'è poco tempo di recupero tra una gara e l'altra".

Se guardi indietro e riguardi avanti cosa vedi?

"Vedo un cercare di fare percorsi come quelli degli ultimi anni, quello in Champions dell'anno scorso è stato emozionante. Sappiamo che abbiamo fatto tanti sacrifici e che dovremo farli anche quest'anno".

