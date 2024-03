"Sappiamo che domani sarà una gara difficilissima e importante. Sarà difficile ma cercheremo di fare il massimo perché le serate di Champions sono speciali e vogliamo proseguire nel nostro cammino". Lo dice Simone Inzaghi, intervistato da Sky Sport alla vigilia dell'ottavo di ritorno di Champions League nella tana dell'Atletico Madrid.

Quali sono le percentuali?

"A percentuali non sono bravo. C'è il risultato dell'andata, è un piccolo vantaggio ma cercheremo di fare la nostra gara senza pensare all'andata. Abbiamo vinto, ma non è stata facile perché a sprazzi l'Atletico ha fatto vedere la squadra che è".

C'è la voglia di andare in fondo in campionato e in Champions?

"Questo è il desiderio di tutti. Con la qualificazione ai gironi siamo per il terzo anno di fila agli ottavi e non era scontato e abbiamo raggiunto il Mondiale per Club, però domani sera sappiamo che sarà una battaglia sportiva contro una squadra forte con un grandissimo allenatore".

