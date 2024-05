Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi commenta così ai microfoni di Inter TV il match vinto per 5-0 sul campo del Sassuolo: "Abbiamo giocato un'ottima partita dal punto di vista tecnico. Abbuiamo concesso qualcosa in più rispetto al solito, ma volevamo tornare alla vittoria e ci siamo riusciti".

Grande grinta e determinazione nonostante lo Scudetto già vinto.

"Ho la fortuna di avere questi ragazzi che cercano sempre di dare il massimo. Non è semplice in questo momento dopo aver vinto uno Scudetto con cinque giornate d'anticipo. Non ci stiamo allenando come prima per qualche acciacco, facciamo qualche giorno in più di riposo, ma ho avuto ottime risposte da parte di tutti".

Quanto merito ha nella costruzione del gruppo?

"Stiamo lavorando bene sui nostri principi, ci conosciamo da tanto con i ragazzi. Ho uno staff con me che mi permette di preparare la squadra nel migliore dei modi, chi viene impiegato lo fa sempre come avete visto in questa stagione".

Ancora un clean sheet. I record sono degli stimoli?

"Assolutamente sì, sappiamo quello che abbiamo fatto, purtroppo ci siamo fermati a Sassuolo con in gol fatti, ma vogliamo raggiungere le 30 vittorie stagionali, abbiamo due partite per poterlo raggiungere".

Domenica un'altra festa.

"Grande soddisfazione, ci consegneranno la coppa. Ma la soddisfazione avuta dopo il Torino sarà ineguagliabile, rimarrà per sempre in me e in tutti noi".