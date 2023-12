Serata sfortunata per l'Inter, sconfitta oggi dal Bologna ai tempi supplementari e dunque già eliminata dalla Coppa Italia. A fine gara ai microfoni di Inter TV ne ha parlato il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi: "C'è tanta delusione, eravamo i detentori del titolo e vi dispiace. Il calcio è così, avremmo meritato la vittoria nel 90' ma abbiamo trovato di fronte un'avversaria forte e determinata, alla fine vanno avanti loro. Per quanto creato dovevamo concretizzare di più, al di là del rigore abbiamo avuto tante occasioni che non siamo stati in grado di concretizzare".

La prestazione dei singoli c'è stata, ad esempio quella di Carlos Augusto.

"Al di là di Carlos tanti ragazzi hanno fatto benissimo, il risultato non ci premia, c'è tanta delusione, ma la squadra è stata in campo molto bene".

Adesso testa agli altri obiettivi.

"Il dispiacere è ancora più grande se pensiamo ai nostri tifosi, la curva ci ha trascinati, avremmo voluto andare ai quarti di finale con loro. Ma questo è il calcio, dobbiamo essere razionali e analizzare bene anche se il risultato è la cosa che rimane, ma i ragazzi hanno fatto un'ottima gara".