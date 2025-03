Dopo l'annuncio delle scorse settimane di Beppe Marotta, l'Inter continua a lavorare sulla futura squadra Under 23 che sarà con ogni probabilità iscritta al campionato di Serie C 2025-26 e giocherà a Monza. La società sta ragionando su quale possa essere l’allenatore più adatto e secondo Tuttosport, in Viale delle Liberazione stanno ragionando al momento su quattro profili, tutti tecnici esperti della terza serie.

In prima fila, ma non ancora il favorito, è Stefano Vecchi che fra il 2014 e il 2018 ha vinto sei trofei - fra cui due scudetti - con la Primavera nerazzurra ed oggi è in corsa per la promozione in Serie B alla guida dell'L.R. Vicenza. Ma quello di Vecchi, che vanta anche dei trascorsi nella prima sqiadra dell'Inter, non è l'unico nome in lizza: l'Inter valuta anche le piste che portano a Fabio Gallo, leader del girone B di Serie C con la Virtus Entella, Aimo Diana della Feralpi Salò e Lamberto Zauli.

