E' inevitabilmente il calciomercato a tenere banco durante la conferenza stampa di Carlo Ancelotti in previsione dell'ultima gara della stagione del Real Madrid, domani in campo contro l'Athletic Bilbao. Tra i tanti nomi citati nella chiacchierata con i giornalisti, il tecnico dei blancos si è espresso anche rispetto al futuro di Nacho, giocatore in scadenza per il quale l'Inter avrebbe proposto un triennale: "Lui e Ceballos sanno cosa vogliamo da loro - ha spiegato Carletto -. Loro sono stati molto chiari al riguardo, aspetteranno la fine della stagione per prendere una decisione".

