Un successo che vale oro, quello ottenuto dall'Inter Under 20 che riesce a superare per 2-1 il Sassuolo campione d'Italia in carica al termine di una gara dai due volti, contraddistinta da un primo tempo dominato e da una ripresa dove invece la squadra di Andrea Zanchetta è stata costretta sulla difensiva. Spartiacque, l'espulsione illogica di Giacomo De Pieri al 42esimo che ha portato al Sassuolo una superiorità numerica mal sfruttata però dalla compagine emiliana, che oltre la rete di Borna Knezovic complice la papera di Alessandro Calligaris non riesce ad andare. Di seguito gli Up&Down di questa sfida del Konami Centre sul fronte interista.

RISING STAR

CHRISTOS ALEXIOU - Il gol è da autentico rapace d'area, una zampata che punisce una delle tante disattenzioni difensive del Sassuolo. Ci ha preso gusto a segnare, il roccioso capitano e nazionale Under 21 greco, che poi però si produce al meglio in quello che sa fare meglio, ovverosia difendere: spegne ogni minimo accenno di reazione neroverde dopo i gol subiti e nella ripresa è il primo a mettere il coltello tra i denti e lottare contro una prima linea avversaria che si faceva sempre più corposa.

UP

AYMIN ZOUIN - Le sue gambe sembrano comandate dal motore della Red Bull di Max Verstappen: infaticabile corridore, ara la corsia di sinistra con i suoi sprint e i suoi numeri che mandano al manicomio i suoi dirimpettai. Se proprio vogliamo trovare il pelo nell'uovo, potremmo parafrasare quel celebre claim pubblicitario che recitava: 'La potenza è nulla senza controllo'. Con un pizzico di precisione in più nell'ultima scelta, chissà...

LEONARDO BOVO - Per fronteggiare l'improvvisa ed inopinata inferiorità numerica, Andrea Zanchetta si affida immediatamente a lui con un ruolo ben preciso: quello di aiutare la difesa nel fare da frangiflutti di fronte alla prevedibile reazione del Sassuolo. Detto, fatto: il compito viene svolto alla perfezione, anzi con due lanci calibrati al millimetro spacca in due le linee avversarie regalando due ripartenze fondamentali.

DOWN

ALESSANDRO CALLIGARIS - Ok, il salvataggio su Parlato nel finale di gara vale quanto un gol fatto. Ma se il Sassuolo ha un momento nel quale ipotizza davvero di superare la frustrazione e puntare all'impresa di strappare punti da questa trasferta, lo deve alla topica con la quale si mette in porta un innocuo tiro di Knezovic.

