Anche contro l'Atalanta, nella semifinale di Supercoppa Italiana, l'Inter è riuscita a tenere la sua porta inviolata senza prendere gol. Quella nerazzurra - precisa il sito statistico Opta - è la formazione che ha ottenuto più clean sheet tra le squadre dei cinque maggiori campionati europei in questa stagione in tutte le competizioni: la squadra di Inzaghi è a quota 16, almeno due in più rispetto a qualsiasi altra squadra.

