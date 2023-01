Anche in Coppa Italia, di martedì sera, il tifo nerazzurro è pronto a registrare nuovi numeri importanti a San Siro. Per la sfida contro il Parma, debutto stagionale della squadra di Simone Inzaghi nella competizione, sono attesi infatti oltre 40mila tifosi, secondo i dati appresi da Calcioefinanza.it: si tratta di una cifra record per l’Inter in Coppa Italia da quando è in vigore l’attuale format con gli ottavi di finale in gara secca. Si tratta, inoltre, di 40mila spettatori con biglietto acquistato visto che, a differenza di altri club, la decisione della società nerazzurra era stata quella di escludere la gara di Coppa Italia dagli abbonamenti per il campionato.