Il Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena si è confermato impianto all'altezza di ospitare partite internazionali di prestigio. La conferma è arrivata ieri sera, quando 12mila persone hanno assistito, sfidando il caldo incredibile, alla sfida tra Inter e Las Palmas: cifra importante, anche se non si è registrato il tutto esaurito. Il tutto in attesa di vedere la formazione romagnola tornare a misurarsi in Serie B dopo la promozione dell'ultima stagione.

Grande calore anche a Forlì, pochi chilometri da Cesena, dove l'Inter ha effettuato la sua prima tappa romagnola, scendendo alla stazione alle 11.25. Giocatori, dirigenti e staff tecnico hanno trovato ad attenderli un folto gruppo di fedelissimi, in una città che vanta uno degli Inter Club più famosi e attivi a livello nazionale; molti dei sostenitori si sono poi trasferiti a Cesena per godersi lo spettacolo.