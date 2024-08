Il pareggio raggiunto all'ultimo respiro contro il Pisa fa sorridere Simone Inzaghi. Raggiunto da La Gazzetta dello Sport dopo l'1-1 di ieri sera contro i toscani, il tecnico dell'Inter preferisce vedere il bicchiere mezzo nel pieno della preparazione: "Queste sono partite importanti per mettere minuti nelle gambe - le parole del piacentino -. Il Pisa ha fatto una bella partita, io sono contento dell'atteggiamento dei miei che non volevano perdere neppure in amichevole. Questa è la mentalità che mi piace".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!