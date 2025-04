Non si è ancora esaurita l'euforia di Javier Zanetti per la qualificazione dell'Inter alla semifinale di Champions League, un traguardo prestigioso raggiunto per la seconda volta nelle ultime tre stagioni: "Grande capitan Lautaro e grandi ragazzi. Il sogno continua", ha scritto il vice presidente nerazzurro sul suo profilo Instagram, postando la prima pagina odierna della Gazzetta dello Sport in cui si celebra l'impresa della squadra di Simone Inzaghi contro il Bayern Monaco.

