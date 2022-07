L'Inter e Konami di nuovo partner. Dopo l'addio a EA Sports, il club nerazzurro torna a legarsi all'azienda giapponese come ufficializzato da una nota apparsa pochi minuti fa sul sito ufficiale.

"FC Internazionale Milano e KONAMI sono lieti di annunciare di aver stretto un esclusivo accordo di partnership pluriennale: la società leader nel gaming diventerà Global Football Videogame Partner, Youth Development Centre Partner e Training Kit Back Partner del Club nerazzurro.

A partire dalla nuova stagione sportiva 2022/23, il logo di eFootball™ - la popolare serie di videogame a tema calcio di KONAMI – apparirà sul retro del training kit della prima squadra maschile, femminile e delle squadre giovanili, oltre che sul kit pre-match indossato dai giocatori nel riscaldamento di tutte le competizioni nazionali.

KONAMI deterrà inoltre i naming rights del Centro Sportivo casa di Inter Women e del Settore Giovanile, da sempre fiore all’occhiello della Società nerazzurra, a testimonianza del coinvolgimento a 360 gradi del brand di gaming nel mondo Inter. La struttura prenderà così il nome di KONAMI Youth Development Centre in Memory of Giacinto Facchetti. Il centro sportivo ospiterà inoltre una serie di appuntamenti rivolti ai giovani del settore nerazzurro, ma anche ai centri di formazione Inter, le scuole di calcio e le Inter Academy Internazionali in visita a Milano.