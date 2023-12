Il dominio dell'Inter in questa prima fase di campionato si riverbera anche su quello che è il valore delle rose delle 20 squadre di Serie A, riportato dal sito specializzato Transfermarkt. Dopo l'aggiornamento dell'inverno 2023, infatti, i nerazzurri possono vantare la difesa e il centrocampo economicamente più rilevanti del campionato: paradossalmente, in difesa l'infortunio e la partenza di Milan Skriniar hanno prodotto risultati migliori sul campo e valori più alti nei nostri bilanci. Lo slovacco è stato rimpiazzato da Benjamin Pavard in estate, mentre il simbolo del sorpasso sul Milan, che deteneva questo primato è diventato Federico Dimarco, che nell'anno solare raddoppia il valore fino a 50 milioni di euro. In totale, il pacchetto accreditato dell'Inter vale ad oggi 234 milioni di euro contro i 220 dei rossoneri.

Per quel che riguarda il centrocampo, invece, si parla semplicemente di consolidamento: la mediana dell'Inter ha un valore di 180 milioni di euro e stacca decisamente il Napoli, secondo a 135 milioni. Napoli che però si prende la rivincita con l'attacco, primo in classifica con l'Inter solo terza, troppo vincolata al duo Lautaro Martinez-Marcus Thuram ma che mette sul tavolo quattro componenti contro i nove dei partenopei e del Milan secondo.

