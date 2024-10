Per il pm Paolo Storari, in prima fila nell'indagine che coinvolge le curve di Inter e Milan, è stata disposta una scorta di quarto livello (quindi con due agenti armati e una macchina) per almeno sei mesi. È quanto deciso dalla Prefettura di Milano su richiesta del procuratore Marcello Viola. Storari e la collega Sara Ombra, nella richiesta di custodia cautelare per gli ultrà milanisti e interisti, avevano sottolineato che c’è stata una "sottovalutazione" da parte della commissione Antimafia del Comune di Milano quando ha ascoltato due responsabili dell’Inter lo scorso 15 marzo.

A margine del Consiglio comunale è arrivata la risposta di Rosario Pantaleo, presidente dell’organismo nominato dai magistrati: "La sottovalutazione noi non l’abbiamo mai avuta, mai avuta, perché altrimenti non avremmo fatto la commissione. Noi non abbiamo sottovalutato perché sottovalutare significa non prendere atto di una cosa - la parole raccolte da Il Fatto Quotidiano -. Il verbale della commissione l’ho mandato alla Procura, questo non è automatico, l’ho deciso io, perché ci deve essere trasparenza. Nel mio piccolo ho fatto quello che mi sembrava giusto, per dire che ci erano state dette quelle cose".

La seduta di commissione, secondo Pantaleo, "è servita per avere la cartina al tornasole che quello che è stato detto era rispondente alle indagini in corso. O ci danno dei poteri come la commissione Antimafia nazionale, almeno ai Comuni più importanti, o altrimenti le audizioni diventano solo una luce che dice, noi come Comune ci siamo - ha poi aggiunto -. La parola sottovalutazione è stata usata come dire, ‘abbiamo un presidente che è proprio fesso’, ma non lo sono proprio per niente. La Procura sapeva quello di cui ci stavano parlando in commissione. La mia è un’uscita di orgoglio perché farmi prendere per i fondelli è una cosa che non mi piace".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!