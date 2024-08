Nel corso di un'intervista rilasciata a La Repubblica, tra i tanti temi trattati Francesco Guidolin, ex allenatore, ha anche evidenziato come non si sia mai seduto sulla panchina di una big: "Penso di essere l’unico, tra gli allenatori che non hanno mai guidato una grande, a essere arrivato otto volte nelle coppe: quattro con l’Udinese, due col Palermo, una con Vicenza e Bologna. Con le attuali regole, dovremmo aggiungere il mio Parma che arrivò ottavo. Inoltre, per mia scelta ho allenato tre volte in B, e per tre volte ho vinto. Come Bernard Hinault, che venne tre volte al Giro d’Italia e tre volte se lo prese.

Dopo i risultati al Vicenza ci speravo, ma non avevo nessuno ad assistermi e non accadde - aggiunge -. In seguito, dissi no al Napoli nel 2013 e all’Inter nel 2016, dopo Swansea, per ragioni diverse. Sono orgoglioso di avere fatto comunque una buona carriera, mi hanno cercato in tanti anche se non sono mai stato, diciamo così, enfatizzato dai media. Non era il mio carattere".

