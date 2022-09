Il giorno dopo aver difeso la porta dell'Inter, nell'esordio in Champions League contro il Bayern, per la prima volta in assoluto in gare ufficiali, stamattina André Onana ha mandato un messaggio all'ambiente nerazzurro da leader dello spogliatoio: "Cadere è consentito, rialzarsi è obbligatorio - ha scritto il camerunese sul suo profilo Instagram -. Ci rialzeremo restando uniti e dando la nostra anima in campo. Grazie Nerazzurri per il vostro sostegno nella mia prima partita a San Siro, un sogno che si è avverato".