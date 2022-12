Dal 4 gennaio il fuorigioco semiautomatico sbarcherà anche in Serie A. L'annuncio ufficiale arriva direttamente dal presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini: "Siamo pronti ad applicare, anche in Italia come al Mondiale, il fuorigioco semiautomatico già dalla ripresa del campionato il prossimo 4 gennaio - le parole rilasciate ai microfoni di Rai Italia -.